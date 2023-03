Basaksehir-coach Emre Belözoglu leeft vol vertrouwen toe naar return tegen AA Gent: “Belangrijkste match in geschiedenis van de club”

Vorig weekend verloor Basaksehir het topduel tegen Besiktas met 0-2, toch heeft dat duel niet meteen voor onrust gezorgd bij coach Emre Belözoglu. Integendeel zelfs, de voormalige Turkse topvoetballer kijkt vol vertrouwen uit naar de return tegen AA Gent: “We hebben dit seizoen al heel wat duels gespeeld. Tegen Besiktas was het inderdaad niet makkelijk maar net als tegen Alanya speelden we goed, enkel het resultaat viel dit weekend tegen. Toch heb ik veel vertrouwen en zie ik ons plaatsen voor de kwartfinales.”

Anderzijds beseft de gewezen Turkse international dat het tweede duel tegen AA Gent bijzonder belangrijk is voor zijn club: ““Besiktas was voor ons belangrijk maar mijn spelers hadden enkele dagen eerder een heel zware match afgewerkt. Ook door de grasmat. Ik wil het woord ‘Rotatie’ niet gebruiken. Voor mij zijn alle spelers even waardevol. We zullen tegen Gent allicht ook enkele jongens opstellen die vorig weekend niet in actie kwamen. Dit wordt dan ook de belangrijkste match van het jaar voor ons, misschien wel in de geschiedenis van de club.”

© REUTERS

“Een Europese kwartfinale heb ik inderdaad als speler bereikt, zelfs een finale is me niet vreemd”, aldus nog Emre Belözoglu. “Nu is het mijn tweede seizoen als coach en het zou mooi zijn om nu al een kwartfinale in de Conference League te bereiken. Ik ben dol op mijn job en hou ervan om mijn spelers begeleiden. Het is anderzijds natuurlijk zkeer niet makkelijk om coach te zijn in Turkije maar voorlopig heb ik het enorm naar mijn zin.”

Tegen de Buffalo’s rekent de coach van Basaksehir meer dan ooit op één van zijn Belgische spelers: “Enkel Adnan Januzaj en ik hebben ervaring met Europese kwartfinales dus we hebben in onze kleedkamer niet zoveel jongens met ervaring in deze fases van Europese competities. We hebben ons evenwel goed voorbereid, ook al hadden we enkele problemen. Sommige spelers zijn inderdaad out maar dat mag ons niet uit balans brengen. One for all, all for one.”

“Je mag Gent absoluut niet onderschatten”

“Als je het grote plaatje bekijkt, deden we het tot nu toe echt fantastisch. Er was ook wel wat spelersverloop maar dat is normaal. Dit seizoen had je natuurlijk ook het WK en de aardbeving. Dit drama heeft zeker een psychologische impact gehad op onze spelers. Toch ben ik wel tevreden van de inspanningen van mijn team. Momenteel tellen we een match minder dan onze concurrenten in de nationale competitie. Ik maak me dan ook geen zorgen en zie ons zeker in staat om een plek in de top-drie te bereiken.”

Voor ‘Emre’ is er vooral één statistiek die zijn spelers vertrouwen moet geven voor de match van woensdagavond: “Gent heeft dit seizoen inderdaad nog geen enkele Europese uitzege geboekt tot zover maar zij hebben anderzijds zoveel dynamiek en weerstand in hun spel, je mag ze absoluut niet onderschatten. Toch durf ik te zeggen dat ik ons als favoriet zie maar ze hebben ook natuurlijk wel veel kwaliteiten.”