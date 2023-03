De ‘verboden liefde’ die 36 jaar later tóch tot een jawoord leidde, door puur toeval: “Het klikt nog beter dan vroeger”

Mieke Troosters en Thierry Delaruelle uit Tongeren waren dolverliefd op elkaar. Maar er was één probleem, althans voor Miekes ouders: zij was 18, hij 27. Zo’n 36 jaar en twee huwelijken later leidde een toevallige ontmoeting toch naar de bezegeling van de ‘verboden’ liefde. “Het klikt nog beter dan vroeger.”

“We zagen elkaar voor het eerst toen ik in het laatste middelbaar zat, in 1987”, vertelt Mieke Troosters (54). “Dat was op mijn post-chrysostomosfuif. Thierry zat aan de toog en hij bood mijn vriendin en mij iets aan om te drinken. Even later vroeg hij mij ten dans en zo zijn we aan de praat geraakt. Hij heeft me toen ook thuis gebracht. En ja, van het een kwam het ander hé.” (lacht)

De liefde is groot, maar de hindernissen zijn dat ook. “Ik was 18 en moest nog beginnen studeren, Thierry was 27”, vertelt Mieke. “Dat was het eerste probleem. Tweede probleem: Thierry was zijn eerste vrouw verloren bij een ongeluk. Een relatie met een weduwnaar met twee kindjes zagen mijn ouders niet zitten. Zij vreesden dat ik mijn toekomst voor hen zou opgeven. We zagen elkaar wel regelmatig, maar thuis mocht hij niet binnen.” (Lees verder onder de foto)

Mieke met Thierry en zijn kinderen in 1987, toen de relatie gedoemd was om te mislukken. — © rr

Mieke wil het ongelijk van haar ouders bewijzen en trekt naar Heerlen om er ‘activiteitenbegeleiding’ te studeren. “Maar dat was eigenlijk het begin van het einde. We zagen elkaar veel minder en mijn ouders waren nog altijd geen fan van onze relatie. Ze zijn zelfs met Thierry en zijn ouders gaan praten. Uiteindelijk heeft Thierry het uitgemaakt, we waren toen ongeveer negen maanden samen.”

Ieder zijn eigen weg dus, al kruisen ze de jaren nadien elkaars pad af en toe. “Thierry is opnieuw getrouwd en ik ben zelf twee keer in het huwelijksbootje gestapt. Door de jaren heen kwamen we elkaar nog weleens tegen: op de markt, in het containerpark… Dan zeiden we goeiendag, maar daar bleef het bij.”

Zelfde huis

Tot in mei vorig jaar een toevallige ontmoeting het vuur opnieuw in alle hevigheid aanwakkert. “Thierry wist via via dat ik geen relatie meer had”, vertelt Mieke. “We raakten aan de praat en voor de tweede keer klikte het meteen, zelfs beter dan vroeger. (lacht) Thierry is dan bij mij ingetrokken en niet meer weggegaan.” Het koppel woont nu zelfs in het huis in Tongeren dat ze 36 geleden samen getekend hadden. “Thierry heeft dat toen wel gebouwd, zonder mij weliswaar.” (Lees verder onder de foto)

Vorige week gaven Mieke en Thierry elkaar het jawoord. — © diro

Vorige week maakten Thierry en Mieke af waar ze 36 jaar geleden aan begonnen: ze stapten in het huwelijksbootje. Opvallend: Thierry (64), een gepensioneerde vloerder, deed dat in een Schotse kilt. “Hij had geen zin om in een gewoon kostuum te trouwen en die kilt had hij al van toen hij hielp op de Highland Games in Bilzen. Het was ook de dresscode op ons huwelijk. Wat hij er al dan niet onder aan had, is voor u een vraag en voor mij een weet”, lacht Mieke, die aan de slag is als buurtwerker.

Geen spijt

Toch heeft Mieke geen spijt van die 36 ‘verloren’ jaren. “We hebben allebei ons leven gehad. Al moet ik wel zeggen dat die echte grote liefde er niet meer geweest is na Thierry. Ik heb liefgehad, maar toch een beetje met de rem erop.” Naast de twee kinderen van Thierry heeft Mieke nog drie kinderen uit haar vorige huwelijken. “En die vinden het allemaal fijn. Ik ben zelfs meter van het jongste kindje van Thierry’s dochter.”

De moeder van Mieke is intussen al lang bijgedraaid. “Mijn papa is intussen gestorven, maar mijn mama vindt onze hernieuwde relatie meer dan oké. ‘Ja Mieke, ge moet dat begrijpen, ge waart toen nog zo jong’, zegt ze weleens. En dat begrijp ik zelf nu ook. Alles is gewoon gelopen zoals het moest lopen. Nu zijn we wat ouder en milder, maar vooral heel dankbaar.”