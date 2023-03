Historische winst van Michelle Yeoh op Oscars leidt even tot geruchten over nationale feestdag in Maleisië

Michelle Yeoh won de Oscar voor Beste vrouwelijke hoofdrol voor haar rol in de film ‘Everything everywhere all at once’. — © REUTERS

De winst van actrice Michelle Yeoh op de Oscars van afgelopen zondag bezorgde grote vreugde en trots in Maleisië, van waar ze afkomstig is. Al snel ontstonden geruchten dat er een nationale feestdag zou komen, gewijd aan haar historische overwinning, maar de plaatselijke overheid drukte die meteen de kop in.

De Maleisische overheid heeft het gerucht ontkracht dat er woensdag een nationale verlofdag gehouden zou worden ter ere van Michelle Yeoh. De 60-jarige actrice maakte haar thuisland trots, toen ze zondag als eerste Aziatische vrouw ooit de Oscar voor Beste actrice in een hoofdrol in de wacht sleepte voor de film Everything everywhere all at once. Zo trots dat premier Anwar Ibrahimeen feestdag voor haar uitgeroepen zou hebben, althans volgens een artikel in de lokale Engelstalige krant The Star.

De foto van het nieuwsbericht, getiteld “Premier Anwar roept feestdag uit op woensdag: Dit is de trots van een natie!”, deed de ronde op sociale media, maar bleek vervalst te zijn. Star Media Group, de eigenaar van de krant, meldde in een verklaring dat het een “onjuiste voorstelling” was van hun eigenlijke berichtgeving. “Star Media Group wil benadrukken dat het geen nieuws heeft gepubliceerd over de aankondiging van een feestdag op 15 maart 2023.”

Al snel volgde ook een reactie van het kantoor van de Maleisische premier. In een verklaring op Facebook maandag, als reactie op een eerdere post van de premier om Michelle te feliciteren, stond te lezen dat er “geen waarheid” zat in de geruchten. “Het nieuws is vals. Het publiek wordt verzocht geen onzekere of valse informatie te verspreiden of te delen.” Helaas voor de inwoners zullen ze woensdag dus gewoon moeten gaan werken.