Poolse activiste veroordeeld voor hulp bij abortus

Een rechtbank in Warschau heeft een Poolse activiste van de vereniging Abortion Dream Team schuldig bevonden aan hulp bij een abortus. De vrouw kreeg een werkstraf opgelegd. Dat laat de organisatie dinsdag weten. Het gaat om een precedent in Polen.

Justyna Wydrzynska zou in 2020 enkele abortuspillen hebben gegeven aan een vrouw die twaalf weken zwanger was. Ze werd veroordeeld een werkstraf van acht maanden en moet elke maand dertig uur werken.

“ik voel me niet schuldig, ik aanvaard dit vonnis niet”, zei Wydrzynska aan de pers bij het verlaten van de rechtbank. Ze gaf meteen aan in beroep te gaan tegen het vonnis en dat ze ook in de toekomst vrouwen zal blijven helpen. De inhoud van het vonnis werd niet gepubliceerd.

“De veroordeling van vandaag houdt een nieuwe kloof in de onderdrukking van reproductieve rechten in Polen in: een tegenslag waarvoor vrouwen en meisjes - en degenen die hun rechten verdedigen - een hoge prijs betalen”, zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International in een reactie.

Voordat de vrouw die Wydrzynska hielp de pillen kreeg, wilde ze in Duitsland een abortus ondergaan maar haar echtgenoot had haar verhinderd te vertrekken. Toen de vrouw thuis op de levering van de pillen wachtte, had haar man de politie gebeld die de medicijnen in beslag nam en een onderzoek opende. Kort nadien had de vrouw een miskraam.

Polen is een streng katholiek land en kende in 2020 nog zeer strenge anti-abortuswetgeving. Vorig jaar schaarde het grondwettelijk hof zich achter de populistisch-nationalistische regering die zwangerschapsonderbrekingen in geval van foetale misvormingen ‘ongrondwettelijk’ noemde.