“Ik weet niet of ik ooit nog kan voetballen.” Sam Bollen, de onfortuinlijke spits van voetbalclub Lanaken VV (2A), revalideert in het ziekenhuis van Tongeren van zijn ‘horrorblessure’. Bollen liep in de gestaakte match in Hoeselt een kuit- en scheenbeenbreuk op en ging maandag onder het mes.