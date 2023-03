De overkop gegane Silicon Valley Bank was hét toevluchtsoord voor bedrijven en start-ups uit de technologiesector. Ook het van oorsprong Gentse techbedrijf Showpad was er tot vorig jaar klant. “Hebben we ons teruggetrokken omdat we nattigheid voelden? Nee, SVB was eigenlijk een zeer degelijke bank”, verrast medeoprichter Pieterjan Bouten.