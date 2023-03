Antwerp-sensatie Arthur Vermeeren wordt niet opgeroepen bij de Rode Duivels, wel bij… de U19

Arthur Vermeeren (18) zal vrijdag niet tot de eerste selectie van Domenico Tedesco behoren. De Antwerp-sensatie, die in aanmerking leek te komen voor de Rode Duivels, is opgeroepen voor de… U19.

“Arthur zou niet uit de toon vallen bij de Rode Duivels”, sprak Antwerp-coach Mark van Bommel één maand geleden. De Nederlander was heus niet de enige die die mening was toegedaan, want Vermeeren maakt week na week indruk op het middenveld van de Great Old – dat nu al vijftien competitiewedstrijden lang. Een eerste kennismaking met de Rode Duivels – Domenico Tedesco noemde Vermeeren reeds “een interessant profiel” – leek dus niet onrealistisch.

Maar nu is duidelijk dat Vermeeren toch nog een beetje geduld zal moeten oefenen. Op de website van de voetbalbond is de selectie vrijgegeven van de U19 van Thierry Siquet, met daarin… Vermeeren. Navraag bij de KBVB leert ons dat de lijst up-to-date is met het oog op de komende interlandperiode. Met andere woorden: Vermeeren zal zich na de match tegen Charleroi met Antwerp moeten melden bij de U19.

Vrijdag maakt Domenico Tedesco publiekelijk welke spelers hij oproept voor de interlands tegen Zweden en Duitsland. Daar zal Vermeeren niet bij zijn – anders had Siquet wel te horen gekregen dat hij de speler niet had moeten selecteren. In bondskringen valt er nog een beetje voorbehoud te noteren, simpelweg omdat afzeggingen nooit uitgesloten zijn en Vermeeren dan zou kunnen doorschuiven, maar dat wordt weinig waarschijnlijk geacht.

© BELGA

Vermeeren zou in principe ook kunnen uitkomen voor de nationale beloften. De groep van Jacky Mathijssen gaat op stage met het oog op het EK komende zomer, maar daar zijn er geen duels met inzet voorzien. Voor de U19 is het wel een belangrijke interlandperiode. Zij nemen deel aan de eliteronde, waar de tickets voor het EK afgedwongen kunnen worden. Dat minitoernooi vindt plaats in Bremen, de tegenstanders zijn Slovenië, Duitsland en Italië.

Er valt minstens één grote bedenking te maken bij Vermeeren bij de U19. ‘Frisheid’ is daarbij het meest gehoorde argument. De Antwerp-youngster haspelt de laatste weken wedstrijden af aan een moordend tempo. Om er dan nu nog eens drie affiches en een verplaatsing aan toe te voegen, lijkt een grote belasting. Bij het A-elftal daarentegen had hij wellicht hoogstens een handvol minuten mogen maken.

Bakayoko en De Cuyper

De afwezigheid van Vermeeren bij de Rode Duivels hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat Tedesco zal vasthouden aan de ‘oude garde’. Het lekte reeds uit dat jongelingen Johan Bakayoko (PVS) en Maxim De Cuyper (Westerlo) in de ruime voorselectie zitten. Of Tedesco – die niet meer kan rekenen op Eden Hazard, Alderweireld en Mignolet – die twee effectief meeneemt naar Zweden en Duitsland zal pas vrijdag blijken. Gisteren zat hij samen met zijn staf om knopen door te hakken.