VIDEO. Alweer geen goal, wel een gele kaart: Cristiano Ronaldo kaffert de ref uit en gaat op de bon bij Al-Nassr

Al-Nassr heeft dinsdag een 3-1 overwinning geboekt in de King Cup of Champions. Cristiano Ronaldo scoorde voor de derde keer op rij niet voor zijn ploeg, maar dat was niet nodig tegen Abha. De Portugees kreeg wel een gele kaart voor het wegtrappen van de bal, toen de scheidsrechter floot voor rust terwijl Ronaldo een bijzonder gevaarlijke counter aan het opzetten was.