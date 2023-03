Speelt Josko Gvardiol straks tegen z’n toekomstige werkgever? Talentvolle Kroaat staat bovenaan Guardiola’s lijstje

Hij is gewild door zowat elke Engelse topclub. Josko Gvardiol zou wel eens dé transfer van komende zomer kunnen worden. De 21-jarige centrale verdediger is bezig aan een topseizoen in de Bundesliga en kan vanavond met RB Leipzig stunten op het veld van Manchester City. Een veld waar Gvardiol binnenkort misschien wel vaker op zal spelen. Pep Guardiola is namelijk gecharmeerd door de Kroaat en wil hem komende zomer graag inlijven. Zeker na de heenmatch van twee weken geleden. Daarin verdedigde Gvardiol subliem tegen Erling Haaland en scoorde hij de 1-1. Het wakkerde de interesse van Guardiola ongetwijfeld aan.

In de heenmatch hield de Kroaat prima stand tegen Erling Haaland. Zijn de twee binnenkort ploegmaats? — © AFP

Fysiek monster

Gvardiol was een van de revelaties op het afgelopen WK, waar hij Kroatië naar een derde plek loodste. Naast zijn indrukwekkende fysieke présence is de techniek van de Kroaat excellent, een profiel dat gemaakt is voor de Premier League. Naast Manchester City azen met Liverpool, Chelsea en Tottenham nog genoeg andere Engelse topclubs op het wondertalent. “Josko droomt over de Premier League, maar hij zei niet wanneer hij erheen wilt. Volgend seizoen is hij gewoon nog speler van RB Leipzig, als coach verwacht ik dat van hem”, zei Leipzig-coach Marco Rose nog over de verregaande interesse uit Engeland.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In ieder geval zal wie de Kroaat in huis haalt serieus in de portemonnee mogen tasten: de Kroaat heeft momenteel een marktwaarde van 75 miljoen euro, maar staat nog onder contract in Duitsland tot en met 2027. Hij heeft een afkoopclausule van 95 miljoen euro. Als Gvardiol vanavond in Manchester nog een topprestatie neerzet, zal City vast wel bereid zijn zoveel geld op tafel neer te leggen. Manchester City - RB Lepizig, om 21u.