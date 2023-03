Polen gaat mogelijk als eerste NAVO-lid straaljagers leveren aan Oekraïne

LEES OOK. Zelenski wil westerse gevechtsvliegtuigen, maar wie wil die geven en wie niet? (+)

Al sinds de eerste dagen van de oorlog in Oekraïne smeekt president Zelenski voortdurend bij zijn westerse bondgenoten om gevechtsvliegtuigen. Zelenski en zijn militaire leiding zien ze als “essentieel” in hun poging om de Russische troepen terug te dringen. Tot nu toe zijn de NAVO-lidstaten echter niet op de vraag ingegaan. Meer nog: volgens de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk ligt een mogelijke levering momenteel zelfs niet op de tafel.

Vanuit Polen, eveneens een NAVO-lid, weerklinkt nu een ander verhaal. “Binnen de vier tot zes weken kunnen we leveren”, zo verklaarde premier Mateusz Morawiecki dinsdag. Het gaat dan om MiG-29’s, straaljagers van Russische makelij waar ook de Oekraïense piloten mee kunnen vliegen. Polen zou er in totaal 28 van hebben, al zei Morawiecki niet hoeveel er aan Oekraïne geleverd zouden worden.

Polen is al langer een van de meest uitgesproken voorstander van wapenleveringen aan Oekraïne. In het begin van de oorlog bood Warshau al eens aan om MiG’s via een Amerikaanse luchtmachtbasis richting Oekraïne te sturen, maar de VS gingen niet in op het voorstel. President Andrzej Duda verklaarde ook al dat zijn land niet in staat is om een van zijn 48 (in de VS gemaakte) F-16’s te doneren, aangezien daar een gezamenlijk besluit van alle NAVO-leden voor vereist is. Leveringen van vliegtuigen uit het Sovjettijdperk - zoals de MiG-29’s - zouden echter niet onder die regeling vallen.