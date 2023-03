Afval in Parijs stapelt zich op door stakingen tegen pensioenhervormingen

Er ligt al 56 ton aan afval verspreid door de stad. Op straat stinkt het naar bedorven eten. Toeristische attracties als de Eiffeltoren en de Notre Dame ontkomen er ook niet aan. “Onze taak is om Parijs schoon te houden, dus niemand van ons is blij om te zien dat het afval opstapelt”, zegt vuilnisman Julien Devaux.”Maar iedereen snapt dat dit de enige manier is om onze rechten te beschermen.”

Vuilnismannen maken zich veel zorgen om hun gezondheid als ze nog twee jaar extra moeten werken. Nu moeten ze tot hun 57e werken. “Ik ken veel collega’s die fysiek al kapot zijn als ze ongeveer 45 jaar oud zijn”, zegt Devaux. “Sommige overlijden zelfs al voordat ze met pensioen gaan, terwijl veel meer snel erna ernstig ziek worden. Als de hervorming erdoorheen komt, zijn er steeds meer van ons die nooit kunnen genieten van hun welverdiende pensioen.”

In Frankrijk is al twee maanden protest tegen de pensioenhervormingen van president Macron. Hij wil de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar. Volgens de regering is dit nodig door de vergrijzing. Zaterdag gaf de senaat zijn voorlopige steun. Volgens premier Elisabeth Borne zullen de plannen in de komende dagen definitief worden.