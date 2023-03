Ordetroepen massaal aanwezig na nieuwe oproep tot protesten in Iran

In de grote Iraanse steden hebben de ordediensten hun aanwezigheid aanzienlijk verhoogd met het oog op nieuwe oproepen tot protest. Volgens ooggetuigen zijn er op heel wat centrale plaatsen in de hoofdstad Teheran eenheden gestationeerd.

Op sociale media circuleerden in de vroege avond al video’s van de eerste opstootjes tussen jongeren en de veiligheidstroepen. Er werden onder andere rookbommen gegooid en rotjes afgestoken. In het zuiden van Teheran ontplofte een auto. Ook in andere delen van het land staken manifestanten barricades in brand. Volgens Iraanse media kwamen bij ongevallen met vuurwerk al zeker zeven mensen om het leven.

De hernieuwde oproep tot protest komt er in de marge van de traditionele feestelijkheden naar aanleiding van Chaharshanbe Suri, waarbij mensen aan de vooravond van het Perzische nieuwjaar bijeenkomen en volgens een eeuwenoud gebruik over vuurtjes springen. De veiligheidsdiensten waarschuwden al dat ze “doortastend” zouden optreden bij eventuele onlusten.

Zo’n zes maanden na de start van de meest recente golf van protesten, in de herfst, staat het politieke en geestelijke leiderschap in Iran nog steeds zwaar onder druk. Aanleiding voor de protesten was de dood van de 22-jarige Koerdische vrouw Mahsa Amini, die in september werd gearresteerd wegens een overtreding op de kledingvoorschriften en in gevangenschap om het leven kwam.