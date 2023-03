KBVB niet enthousiast over herverkiezing Gianni Infantino als FIFA-voorzitter: “Hadden liever andere kandidaat gezien”

Peter Bossaert (56), CEO van de Belgische voetbalbond, stapt dinsdagavond het vliegtuig op naar Kigali, de hoofdstad van Rwanda, voor de 73ste bijeenkomst van de wereldvoetbalbond FIFA. Voorzitter Gianni Infantino (52) zal daar donderdag herverkozen worden voor een nieuwe ambtstermijn van vier jaar – er is geen tegenkandidaat. Al is de Belgische delegatie daar niet onverdeeld enthousiast over. “Wij staan heel kritisch tegenover de manier waarop de FIFA geleid wordt.”

Een formaliteit waarbij er waarschijnlijk niet eens meer effectief gestemd zal moeten worden: dat is de herverkiezing van Infantino als grote baas van de FIFA. “Of ik niet liever een andere kandidaat had gezien? Absoluut, ja”, zegt Bossaert. “Maar dat betekent ook dat je een valabele tegenkandidaat moet hebben. Infantino heeft al een sterk ontwikkelde relatie met veel landen. Met het WK in Qatar hebben we gezien dat wij met onze West-Europese waarden daar ook lang niet in de meerderheid zitten. Mezelf of iemand anders van de Belgische voetbalbond als tegenkandidaat voorstellen, zou naïef zijn.”

Gianni Infantino wordt donderdag herverkozen als voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA. — © REUTERS

Bossaert hoopt dat de wereldvoetbalbond de ‘Belgische waarden’ hoger in het vaandel draagt. “Wij staan heel kritisch tegenover de manier waarop de FIFA de voorbije jaren geleid werd. We willen dat er werk gemaakt wordt van meer transparantie, dat de relatie tussen de FIFA en de Europese landen verbetert en dat er meer duidelijkheid komt over de rol van de mensenrechten in de bid procedure(die landen moeten doorlopen om een toernooi toegewezen te krijgen, red).”

Frustratie over isolatie West-Europese landen

Eerder was er al het WK in Qatar en zopas kende de FIFA het WK voor clubs nog toe aan Saudi-Arabië, een land dat flagrante schendingen van de mensenrechten begaat. Maar daar donderdag eens flink keet over schoppen, zal Bossaert niet doen.

“Die FIFA-bijeenkomst is enorm georkestreerd. Je zit daar met 211 landen die elk drie afgevaardigden mee hebben, plus nog eens tweehonderd waarnemers. Infantino zal een speech voorbereid hebben, maar het is niet zo dat je ineens kan gaan rechtstaan en vragen kan stellen. We stellen hoe langer hoe meer vast dat de individuele macht beperkt is in zo’n uitgebreide omgeving. De West-Europese landen trekken al lang niet meer aan de touwtjes. En wat voor ons de logica zelve is, lijkt voor andere landen niet eens een punt. Dat is frustrerend.”

Dus probeert de Belgische bond in Rwanda vooral te wegen op het beleid door coalities te vormen. “Je mag de werking van de FIFA eigenlijk vergelijken met die van de Verenigde Naties. We zullen wegen op het beleid van de FIFA vanuit de werkgroep mensenrechten van de UEFA, waar we een hechte band mee hebben. Landen zoals Duitsland, Engeland, Nederland of de Scandinavische landen zitten daar mee in. De FIFA heeft ons verteld dat ze een subcommissie voor mensenrechten zullen oprichten. We willen daar een rol in spelen.”

“Daarnaast blijven we ijveren voor een compensatiefonds voor arbeidsmigranten die slachtoffer zijn geworden van het WK in Qatar en de oprichting van een migrant worker center in Doha.”