Niet Oekraïne, wel Marokko wil samen met Spanje en Portugal WK 2030 organiseren

Marokko wil samen met Spanje en Portugal het WK voetbal van 2030 organiseren, zo maakte het bekend op het FIFA-congres in de Rwandese hoofdstad Kigali. De drie landen gaan daarvoor een bid uitbrengen. Oekraïne, dat eerder kandidaat was om zich bij Spanje en Portugal te voegen, valt zo uit de boot.

Spanje en Portugal wilden zich aanvankelijk samen met Oekraïne kandidaat stellen, maar door de oorlog met Rusland zou Oekraïne daar vanaf zien. De Spaanse noch Portugese voetbalbond heeft tot dusver gereageerd.

Marokko greep al vijf keer naast de organisatie (in 1994, 1998, 2006, 2010 en 2026) en hoopt nu het tweede land van het Afrikaanse continent te worden, na Zuid-Afrika in 2010, dat het WK mag huisvesten. In 2018 had het voetbalgekke land al aangekondigd dat het wilde meedingen naar de organisatie van het WK van 2030.

Op het laatste WK, in december in Qatar, schreef het Marokkaanse team nog geschiedenis door de halve finale te bereiken, een primeur voor een Afrikaans team en de Arabische wereld. Argentinië veroverde uiteindelijk de wereldtitel, door in de finale Frankrijk te verslaan.

Het WK zal in 2030 zijn honderdste verjaardag vieren. Een eeuw geleden werd de eerste editie georganiseerd en gewonnen door Uruguay, dat zijn gezamenlijke kandidatuur met Argentinië, Paraguay en Chili voor 2030 intussen officieel heeft gemaakt.

Er wordt verwacht dat ook Saoedi-Arabië zich kandidaat zal stellen, tot weerzin van veel mensenrechtenorganisaties. De FIFA moet in 2024 het gastland of de gastlanden aanwijzen. Het WK van 2026 vindt plaats in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.