Vlaanderen moet tegen 2025 liefst 35.000 laadpalen voor elektrische auto’s hebben staan. Maar op termijn zal ook dat aantal bijlange niet volstaan. Daarom pleit Vlaams Parlementslid Marino Keulen (Open VLD) ervoor om, naar het voorbeeld van onze buurlanden, te onderzoeken of we lantaarnpalen kunnen ombouwen tot laadpalen. “Niet elke laadbeurt moet toch even snel gaan?”