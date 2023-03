NMBS betrapt elke dag 1.000 zwartrijders: “Plaats toch toegangspoortjes”

Controleurs en treinbegeleiders betrapten vorig jaar bijna 377.000 reizigers zonder een geldig ticket, zo blijkt uit cijfers die mobiliteitsminister Georges Gilkinet (Ecolo) aan N-VA-Kamerlid Tomas Roggeman overmaakte.

Dat zijn gemiddeld meer dan 1.000 zwartrijders per dag. Zij krijgen in eerste instantie een zogenaamde ‘regularisatie’ van 90 euro. Betalen ze die niet binnen de 14 dagen, dan krijgen ze een administratieve boete van 250 euro opgelegd.

“1.000 zwartrijders per dag is té veel”, vindt Roggeman. “Vooral omdat dat cijfer het aantal betrapte zwartrijders betreft, terwijl het er in de realiteit ongetwijfeld een pak meer zijn.”

Zijn partij vraagt met aandrang dat de NMBS meer middelen investeert in het terugdringen van zwartrijden. “Om twee redenen: de NMBS loopt heel wat inkomsten mis doordat mensen niet betalen voor een treinticket. En daarnaast is zwartrijden de belangrijkste oorzaak van agressie tegen NMBS-personeel.”

Daarom moeten er voor N-VA op de perrons van de stations toegangspoortjes komen. Die gaan pas open wanneer een reiziger een geldig ticket scant. “Het zal de controle op zwartrijders veel efficiënter maken dan nu, waarbij controleurs élke reiziger die op het perron stapt vragen om zijn of haar ticket te laten zien.”

De NMBS vindt toegangspoortjes op de perrons een “interessante piste om het probleem van zwartrijden aan te pakken”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

Hij wijst wel op enkele uitdagingen: “we zouden dan al onze treintickets moeten digitaliseren, zodat die compatibel zijn met toegangspoortjes. We zouden ook moeten nagaan dat de toegangspoortjes geen impact hebben op de reizigersstromen in onze stations.” Bijvoorbeeld dat er geen files aan die poortjes ontstaan. En dan is er nog de kostprijs. De NMBS heeft net met de overheid een beheerscontract voor de komende tien jaar afgesloten, met bijhorende financiële middelen. “Maar poortjes maken daar geen deel van uit”, aldus nog de NMBS.

