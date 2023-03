VIDEO. Eerst leek alles oké, maar dan stuikt Liverpool-talent in elkaar na bijzonder pijnlijk duel in UEFA Youth League

Al na amper zes minuten moest de medische staf van de U21 van de Engelse topclub uitrukken. Doak knalde met zijn hoofd tegen dat van een Portugees, leek even oké te zijn, maar stuikte dan toch in elkaar tegen de grasmat.

Gelukkig stond het Schotse toptalent recht en kon hij zelf naar de zijlijn stappen. “Ben is oké”, klonk het na de wedstrijd. “Hij kon logischerwijze niet verder spelen, maar onze medische staf was er snel bij. Hij stond ook op het veld toen de partij gedaan was, maar we checken hem constant.”

De 17-jarige Ben Doak staat bekend als een van de grotere talenten uit de Liverpool-academie. Hij zit dit seizoen aan tien goals en zeven assists in 27 optredens, waaronder drie voor de A-ploeg van de Reds. Hij mocht in totaal 36 minuten opdraven in de FA Cup en League Cup.