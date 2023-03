Gerechtsdeurwaarders kunnen bij mensen die diep in de schulden zitten straks geen laptops of gsm’s meer in beslag nemen. De bevoegde Kamercommissie actualiseert eindelijk de lijst met goederen die kunnen worden meegenomen. Die is tot nu toe eerder gebaseerd op het Vlaanderen van Felix Timmermans, toen kippen en schapen nog gevrijwaard moesten blijven.