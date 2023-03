Lies (40) zal haar tweede kankerdiagnose niet overleven, maar moet blijven werken: “Ik vind het oneerlijk, maar ik wil geen financiële krater achterlaten”

“Ik moet kiezen tussen herinneringen maken met mijn zoontje of de financiële toekomst van mijn gezin.” Lies Gooris (40) heeft kanker, en dat al voor de tweede keer. De eerste keer ziek worden deed haar spaargeld verdampen. Dus werkt ze nu voort. “Als je de boodschap krijgt: ‘je gaat sterven’, dan vind ik het onze maatschappij onwaardig dat we mensen in financiële problemen duwen.”