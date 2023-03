Vooruit vraagt onderzoekscommissie na stijgend aantal klachten over Vlaamse woonzorgcentra

Het aantal klachten over Vlaamse woonzorgcentra zit sinds de coronapandemie in de lift. Vorig jaar ging het om 600 klachten, de jaren daarvoor om 430 en 576. Voor corona cirkelde het aantal klachten bij de Woonzorglijn rond de 200. Vooruit vraagt vandaag in het Vlaams Parlement om een onderzoekscommissie op te richten.

De stijging was aanvankelijk te verklaren door de strenge coronamaatregelen. Die zijn vandaag niet meer van tel. “Nu zien we een opvallende toename van het aantal klachten over de zorg- en dienstverlening en de personeelsomkadering”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Ongeveer de helft van de klachten werd als gegrond beoordeeld. Het grootste deel van de klachten had te maken met de kwaliteit van de zorg. Zo zijn er geregeld klachten over lichaamsverzorging van bewoners en de verdeling van medicatie. Veel woonzorgcentra kampen met personeelstekorten, waardoor de dienstverlening onder druk kan komen te staan. “We blijven dan ook verschillende acties ondernemen om mensen te overtuigen om voor een job in de zorg te kiezen”, zegt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V).

Voorzieningen die blijvend tekortschieten in hun zorg en- dienstverlening, worden door Zorg en Gezondheid onder verhoogd toezicht geplaatst, wat kan resulteren in schorsingen van de erkenning of in een uiterste geval de sluiting van het woonzorgcentrum.

Onderzoekscommissie

Naar aanleiding van de problemen in de commerciële woonzorgcentra vraagt Vooruit vandaag in het Vlaams Parlement om een onderzoekscommissie op te richten. Aanleiding is de situatie van de Franse rusthuisgroep Orpea. Bij de 23 woonzorgcentra van Orpea in Vlaanderen heeft de Zorginspectie de voorbije weken een extra inspectieronde gedaan. De Franse groep ligt al langer onder vuur na berichten over wantoestanden. Vijf voorzieningen stonden al onder verhoogd toezicht van de Vlaamse overheid, daar komen er nog twee bij. Orpea sluit ook tien woonzorgcentra in ons land. “Het dossier Orpea baart me grote zorgen”, zei minister Crevits in het Vlaams Parlement. Kans is wel groot dat het voorstel van oppositiepartij Vooruit wordt weggestemd.

