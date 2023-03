James Webb-telescoop legt zelden gezien fenomeen vast op foto: de voorbode van een supernova

De James Webb-telescoop is erin geslaagd om een zelden geziene voorbode van een supernova, waarbij een stervende ster op een spectaculaire wijze explodeert, vast te leggen op beeld. De foto kan astronomen meer leren over het ontstaan van het heelal.

Op de foto is Wolf-Rayet-ster 124 te zien, een ster 15.000 lichtjaar van ons verwijderd, in het sterrenbeeld Boogschutter. En dat is uitzonderlijk, want Wolf-Rayet-sterren zijn van de helderste, meest massieve én kortst waarneembare sterren die we kennen. Door een krachtige sterrenwind verliezen ze hun massa snel, waarna ze op het einde van hun korte leven exploderen in een supernova. Tot nu zijn er nog maar enkele honderden waargenomen - en bijna nooit werden ze zo gedetailleerd vastgelegd.

Wolf-Rayet 124 heeft een massa ongeveer 30 keer zo groot als onze zon en heeft al “voor 10 zonnen” aan materiaal uitgestoten. Op de foto van de James Webb-telescoop zien we in het midden de ster, met daarrond een kleurrijke nevel van gas en stof. “Aan het einde van zijn leven werpt een ster zijn buitenste lagen af in het universum”, zegt NASA-astrofysicus Amber Straughn. “Dat stof verspreidt zich in de kosmos en zal uiteindelijk planeten creëren. Zo zijn wij hier gekomen.”

De foto werd dinsdag vrijgegeven, maar werd al in 2022 genomen. Het gaat om een van de eerste beelden van de James Webb-telescoop, gelanceerd op kerstdag 2021.