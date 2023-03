Nederlands parket verhoogt beloning naar 200.000 euro voor tip die leidt naar cokekoning ‘Bolle Jos’

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft de beloning in de zoektocht naar Jos L., ook bekend als Bolle Jos, verhoogd naar 200.000 euro. Eerder was de beloning voor tips die zouden leiden tot zijn aanhouding nog 75.000 euro.

Opsporingsdiensten verdenken de man van grootschalige handel, import en export van cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen en van het witwassen van de opbrengsten van drugshandel. Het plan om onze minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) te ontvoeren komt mogelijk uit de koker van Jos L..

Volgens het Nederlandse gerecht zit L. achter enkele “zeer ernstige gevallen van excessief geweld”. Zo wordt hij gelinkt aan de moord op de Brasschaatse havenbaas Stefaan Bogaerts in Spijkenisse in 2017. Ook zou hij betrokken zijn bij de verdwijning en de dood van Naima Jilal. De vrouw - de ‘godmother of the coke’ verdween in oktober 2019 nadat ze in Amsterdam in een auto stapte. In een ander groot Nederlands drugsonderzoek - Marengo - kwam naar boven dat ze allicht tot de dood gemarteld werd.

Het Nederlandse OM gaf eerder al aan dat Bolle Jos vermoedelijk al langere tijd niet meer in Nederland is en in het buitenland verblijft. Onderzoek heeft echter nog niet duidelijk gemaakt waar dat is. L. staat op de Nationale Opsporingslijst en op de Europese lijst met 93 meest gezochte criminelen die worden gezocht voor zware misdrijven als moord, mensenhandel, gewapende overval en terrorisme.

