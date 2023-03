Vrouw wordt kilometers meegesleurd, nadat hand komt vast te zitten in treindeur

Een treinreiziger in Duitsland is maandagavond op bizarre wijze zwaargewond geraakt. Een 39-jarige vrouw raakte gekneld toen ze op een station aan de verkeerde kant uitstapte. Toen zij haar fout inzag, was het al te laat. De deur van de trein ging achter haar dicht, haar hand kwam vast te zitten en de trein begon te rijden.

De vrouw werd volgens de Duitse politie kilometerslang meegesleurd. Pas toen een conducteur in de trein de hand opmerkte, kwam de regionale trein voor het plaatsje Nördlingen in Beieren tot stilstand. De vrouw liep ernstige verwondingen op aan haar voeten, benen en bovenlichaam, aldus de politie.

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren is nog onzeker. Bij Nördlingen werden ook de andere passagiers uit de trein gehaald. Het toestel werd door de politie verzegeld voor verder onderzoek.

(agg)