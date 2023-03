Erling Haaland is in de wolken na vijfklapper (en heeft lof voor Kevin De Bruyne): “Ik was zo moe na al die vieringen”

Erling Haaland was de ster van de avond. Het Noorse fenomeen scoorde maar liefst vijf (!) keer voor Manchester City in de terugwedstrijd tegen RB Leipzig. Hij voetbalde de Duitsers zo eigenhandig de vernieling in en schoot City naar de kwartfinale van de Champions League.

“A big night”, reageerde een trotse Haaland na de 7-0-zege van City. “Ik hou van deze competitie. Vijf doelpunten, 7-0 winnen in deze competitie - ik ben echt blij. Ik ben zelfs een beetje wazig in mijn hoofd, dus ik herinner me de doelpunten niet,” vertelde hij aan BT Sport. “Ik herinner me dat ik schoot en niet nadacht. Ik was zo moe na al die vieringen.”

“Het was een soort statement om te tonen dat we nog steeds ongelofelijke spelers hebben en tot dit soort dingen in staat zijn in eigen huis. Wat mijn superkracht is? Na vijf doelpunten zou ik zeggen doelpunten maken. Vergeleken met vorig jaar kan City volgens mij nu op een andere manier spelen, met een spits. Dat is wat ik probeer te brengen. Ik vertelde Guardiola toen ik eraf kwam dat ik een dubbele hattrick wilde scoren, maar niks aan te doen”, verwees Haaland nog naar zijn applausvervanging iets voorbij het uur.

Ook Kevin De Bruyne werkte overigens een goede wedstrijd af. Haaland had lof voor zijn ploegmaat: “We hebben maandag op training gewerkt aan druk zetten. Vooral in eigen huis moeten we lopen en druk zetten. We zijn zo goed in het veroveren van de bal en naar voor stormen, vooral als Kevin De Bruyne de bal krijgt en richting doel kan gaan.”