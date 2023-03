Bondscoach Domenico Tedesco beperkt selectie van Rode Duivels

Vrijdag maakt Domenico Tedesco zijn eerste selectie van de Rode Duivels bekend. Verwacht daarbij geen uitgebreide lijst van spelers zoals bij zijn voorganger Roberto Martinez vaak het geval was.

Normaal gezien kiest Tedesco voor minder dan dertig namen. De voetbalbond wil net als de staf ook de selectie wat compacter houden aangezien slechts twee wedstrijden op het programma staan in de interlandbreak. De nieuwbakken bondscoach heeft van de scoutingcel van de voetbalbond een lijst van 130 potentiële Rode Duivels gekregen en sprak de afgelopen weken veel met spelers en clubs om over zo veel mogelijk informatie te beschikken om zijn selectie te baseren.

Voorlopig is het nog niet duidelijk of we verrassingen mogen verwachten. Intussen is het ook nog steeds wachten op groen licht over Thomas Vermaelen. De voetbalbond is nog steeds aan het onderhandelen met de voormalige T2 van Martinez over een nieuwe functie.(vva)