Dodentol gezonken veerboot Gabon opgelopen tot 21

Na de schipbreuk van een veerboot in Gabon vorige week zijn intussen 21 doden geteld. Dat meldt de procureur van de Afrikaanse republiek. In een eerdere balans was sprake van 6 doden.

Er wordt nog gezocht naar 16 vermisten. Er waren 161 mensen aan boord van het schip, van wie er 124 gered werden.

Nadat de veerboot met bestemming Port-Gentil was vertrokken in de hoofdstad Libreville, meldde de bemanning in de nacht van woensdag op donderdag tussen 3 en 4 uur dat de boot water maakte. Het schip was van de private maatschappij Royal Cost Marine.

Er loopt een onderzoek naar de ramp. De regering heeft vier mensen tijdelijk geschorst, onder wie de algemeen directeur van de scheepvaartdienst en zijn adjunct. Het parket meldde arrestaties, maar gaf geen verdere details.