Topman opvolger Silicon Valley Bank roept klanten op terug te keren

De bank uit Californië, vooral actief in de technologiesector, was insolvabel geworden na een bankrun. Maar de Amerikaanse overheid heeft de bank gered en nu is ze onder de nieuwe naam Silicon Valley Bridge Bank weer open. CEO Tim Mayopoulos hoopt dat de deposito’s terug naar de bank vloeien.

“Het belangrijkste wat u kan doen om de toekomst van deze instelling te steunen, is onze depositobasis helpen heropbouwen door geld bij de Silicon Valley Bridge Bank te houden en de deposito’s die de voorbije dagen werden weggehaald, terug te transfereren”, zegt hij in een mededeling aan klanten.

De bank is open, verstrekt nieuwe leningen en respecteert bestaande kredietfaciliteiten, aldus de maandag aangestelde Mayopoulos. Eerder was hij betrokken bij de redding van hypotheekverstrekker Fannie Mae tijdens de financiële crisis.