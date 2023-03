“BBC liet zich onder druk zetten door Boris Johnson om woord ‘lockdown’ niet te gebruiken”

De BBC vermeed op vraag van het kabinet van de Britse premier Boris Johnson het woord “lockdown” toen hij in maart 2020 het volk vroeg om thuis te blijven. Dat blijkt volgens The Guardian uit gelekte e-mails en Whatsapp-berichten. De openbare omroep zou zich wel vaker onder druk laten zetten door de regering.

De BBC kwam de voorbije dagen onder vuur te liggen omdat het de populaire presentator Gary Lineker van het scherm haalde na een tweet waarin hij de taal van het migratiebeleid van de regering vergeleek met die van nazi-Duitsland. Lineker zou de strikte regels rond politieke onpartijdigheid overtreden hebben.

De beslissing werd na alle ophef snel ongedaan gemaakt. Maar ze bracht de banden van de huidige topmannen met de conservatieven opnieuw onder de aandacht, en ze leek te tonen hoe de BBC, die weleens verweten wordt te links te zijn, krampachtig probeerde zich op een goed blaadje te houden bij de regering.

Uit gelekte e-mails en Whatsapp-berichten die de Britse krant The Guardian in handen kreeg, zou nu blijken dat de BCC zich wel vaker onder druk laat zetten door de conservatieve regering.

“Woord lockdown vermijden”

Kort voor premier Boris Johnson op 23 maart 2020 de eerste lockdown aankondigde om de coronapandemie in te dammen, stuurde een hoofdredacteur een e-mail naar correspondenten, met als onderwerp ‘Belangrijk advies – taalgebruik bij uitzending’. “Hallo allemaal – D st (Downing Street – het kabinet van de premier, red.) vraagt of we het woord ‘lockdown’ kunnen vermijden. Er wordt me gezegd dat de boodschap zal zijn dat ze mensen willen blijven aansporen om thuis te blijven, maar dat ze momenteel niet over handhaving spreken”, klonk het.

Reporters stribbelden tevergeefs tegen: de BBC sprak die dag van “beperkingen”, terwijl tal van andere Britse media resoluut titelden op een “lockdown”.

“Kunnen we scepsis opvoeren?”

The Guardian beschrijft ook andere gevallen van vermeende beïnvloeding. Zo vroeg een hoofdredacteur in oktober 2021 om kritischer te schrijven over Labour, de oppositiepartij, na een klacht van het kabinet van Johnson. “D St klaagt dat we het boeltje van Labours plan b (voor alternatieve coronaregels, red.) niet reflecteren online. (…) Kunnen we de scepsis hierover een beetje opvoeren?”, zou in een Whatsapp-bericht staan.

Volgens Downing Street veranderde Labour voortdurend haar standpunt over de coronabeperkingen. Na het bericht werd een regel in die zin toegevoegd aan het artikel op de BCC-nieuwssite, schrijft The Guardian.

Andere berichten zouden tonen hoe de BBC in 2020 ervoor koos niet te berichten over een interview met Jennifer Arcuri, waarin ze een affaire met Boris Johnson toegaf. In 2022 zou de berichtgeving over een controversiële toespraak van Johnson, waarin hij de strijd van Oekraïne vergeleek met Brexit, beïnvloed zijn door een bericht van de communicatiedirecteur van zijn kabinet die zei dat hij misbegrepen was.

BBC verdedigt zich

Volgens een bron bij de BBC zijn de berichten slechts het topje van de ijsberg omdat de meeste druk mondeling werd uitgevoerd. Volgens de bron leek het bestuur bezorgd dat ze toegang zouden verliezen tot politici en briefings van Downing Street 10, als ze hen zouden tegenwerken. “Vooral op de website zijn onze titels zeer regelmatig bepaald door telefoontjes van Downing Street.”

De BBC ontkent dat de omroep onder druk wordt gezet. “De BBC maakt haar eigen onafhankelijke redactionele beslissingen, en uit geen van deze berichten blijkt iets anders”, verklaart een woordvoerder in een reactie. “Zoals alle nieuwsorganisaties worden wij frequent gecontacteerd door vertegenwoordigers van alle politieke partijen. Selectieve, uit de context gerukte berichten uit een Whatsapp-groep en e-mails van een collega geven geen nauwkeurige weergave van de redactionele besluitvorming van de BBC.”