Honduras wil diplomatieke contacten starten met China

Castro liet weten dat ze haar minister van Buitenlandse Zaken de opdracht heeft gegeven officiële contacten met China op te starten. Het was een verkiezingsbelofte van de presidente, die sinds januari 2022 aan de macht is in het Midden-Amerikaanse land.

Het is niet onmiddellijk duidelijk wat die aankondiging betekent voor de banden tussen Honduras en Taiwan, maar de Chinese regering aanvaardde in het verleden niet dat landen tegelijk met China en met Taiwan officiële contacten hebben. China beschouwt het eiland immers als een deel van zijn grondgebied, ook al heeft Taiwan sinds 1949 een eigen regering.

Honduras is een van de veertien overgebleven landen die Taiwan diplomatiek erkennen. Panama, de Dominicaanse Republiek, El Salvador en Nicaragua hebben hun diplomatieke contacten met Taiwan onlangs verbroken en die met China aangehaald.