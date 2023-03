Aantal nieuwe woonleningen op historisch dieptepunt

Het aantal nieuwe hypothecaire leningen is in februari gedaald tot het laagste niveau sinds zeker begin 2007, het eerste jaar waarvoor de toezichthouder gegevens bijhield. Dat meldt de krant De Tijd.

In de eerste twee maanden van dit jaar zijn 32.600 woonkredieten geopend. Dat is zowat de helft van het gemiddelde in de voorbije vijf jaar. De cijfers tonen opnieuw aan dat de vastgoedmarkt in België afkoelt.

De terugval volgt de snelle stijging van de rente. De gemiddelde rentevoet verdubbelde bijna tegenover een jaar geleden, blijkt uit cijfers van Immotheker Finotheker.