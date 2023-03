Lahbib wil erkenning talibanregime in Afghanistan “absoluut vermijden”

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (midden) ontmoette in Washington vrouwen van het Afghaanse middenveld. — © BELGA

“We moeten absoluut vermijden dat we het talibanregime erkennen.” Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) dinsdag verklaard in de marge van een werkbezoek aan de Verenigde Staten.

Lahbib ontmoette dinsdag in Washington vrouwen van het Afghaanse middenveld. Ze prees hun werk, onder meer om de regels van het Afghaanse regime te omzeilen. “Vrouwen werken er in de textielnijverheid, geven er online lessen, enzovoort”, aldus de minister, die tegelijk vaststelt dat de zelfmoordcijfers in het land alarmerend zijn.

De minister steunt de oproep van het Afghaanse maatschappelijk middenveld om druk te zetten op het talibanregime via lobbywerk bij islamitische samenwerkingsorganisaties.

Lahbib wees er ook op dat Afghanistan nog gebonden is door verdragen die het land in het verleden heeft ondertekend, ook al gebeurde dat voor dat de taliban weer aan de macht kwam.