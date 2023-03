Diplomatieke heibel tussen Ecuador en Argentinië over gevluchte ex-minister

Er is een diplomatieke rel ontstaan tussen Ecuador en Argentinië na de vlucht van een veroordeelde Ecuadoraanse oud-minister naar Venezuela. Ze hield zich al meer dan twee jaar schuil in de Argentijnse ambassade in Ecuador.

Maria de los Angeles Duarte Pesantes bood zich dinsdag aan bij de Argentijnse ambassade in de Venezolaanse hoofdstad Caracas, zo meldden de Argentijnse autoriteiten. Het is niet duidelijk hoe de Ecuadoraans ex-minister van Transport en Openbare Werken daar geraakte.

Volgens de Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken Santiago Cafiero is Duarte Pesantes “ontsnapt” uit de ambassade in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito “zonder dat het personeel er weet van had”.

Veroordeeld tot acht jaar cel

De ex-minister verbleef samen met haar zoon in de Argentijnse ambassade in Quito sinds ze in 2020 werd veroordeeld tot acht jaar cel wegens corruptie. Argentinië verleende haar asiel, maar in december weigerde Ecuador haar een vrijgeleide te geven om naar Argentinië te vertrekken.

De Ecuadoraanse minister voor Buitenlandse Zaken gaf een persconferentie over de zaak, nadat hij de Argentijnse ambassadeur gevraagd had om de “inconsequenties” in de verklaringen van het land uit te leggen. — © AFP

Dat Duarte Pesantes nu toch in het buitenland is terechtgekomen, veroorzaakt een diplomatieke rel tussen Ecuador en Argentinië. Ecuador heeft de Argentijnse ambassadeur in Quito, Gabriel Fuks, “persona non grata” verklaard en riep zijn eigen ambassadeur Xavier Monge terug uit de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

Andere veroordeelde in België

Duarte Pesantes was minister onder de socialistische ex-president Rafael Correa. Ook hij werd veroordeeld voor corruptie. Hij verblijft als banneling in België. De vroegere bewindvoerders zeggen dat ze het slachtoffer werden van politieke vervolging.