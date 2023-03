Grote hinder op Antwerpse Ring door ongeval in Borgerhout: Liefkenshoektunnel tolvrij gemaakt

De ochtendspits in Antwerpen verloopt woensdag erg moeilijk. Dat komt onder meer door een ongeval op de Ring richting Nederland in Borgerhout. Daardoor zijn twee rijstroken versperd. De Liefkenshoektunnel is tolvrij gemaakt.

Het ongeval gebeurde rond 6.30u. Twee vrachtwagens, een bestelwagen en een wagen kwamen ter hoogte van Borgerhout met elkaar in botsing. De bestuurder van de auto zat gekneld en moest door Brandweer Zone Antwerpen bevrijd worden. De bestuurder werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Door het ongeval zijn twee rijstroken versperd en staat er richting Nederland een file van voor Burcht. Ook richting Gent is het erg druk: daar is het aanschuiven vanaf Massenhoven op de E313/E34. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt om de omgeving te vermijden en indien mogelijk via een alternatieve route te rijden. De Liefkenshoektunnel werd tolvrij gemaakt in de richting van Nederland.

Eerder was ook al een ongeval gebeurd op het knooppunt Antwerpen-Noord op de aansluiting van de Ring vanuit Gent naar de A12 richting Bergen-op-Zoom. Dat is intussen afgehandeld.

Elders in het land is het verkeer niet anders dan anders, laat het Vlaams Verkeerscentrum weten. “Naast het geval in Antwerpen zagen we vanochtend een gewone situatie met de file die we altijd zien tijdens de ochtendspits”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams verkeerscentrum.