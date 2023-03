Meer openbare toiletten en een toiletpas: CD&V komt met ‘toiletplan’

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) vindt dat er in Vlaanderen te weinig aandacht is voor openbare toiletten. Daarom komt het parlementslid met een ‘toiletplan’. In dit plan pleit ze onder meer voor meer publieke en toegankelijke toiletten, voor een tool die alle informatie over die toiletten verzamelt en een uniforme toiletpas die de toegang tot sanitair voor mensen met bepaalde aandoeningen gemakkelijker maakt.

“Allemaal hebben we al wel meegemaakt dat we op zoek moeten naar een toilet en zien we zo situaties van een huilend kind dat plots pipi moet doen voor ons. Voor mensen met bepaalde aandoeningen en bij wie er soms plots een dringende nood is, is het niet beschikbaar zijn van een proper, toegankelijk toilet met de nodige voorzieningen zelfs ronduit problematisch.” Daarom komt Schryvers met een ‘toiletplan’, dat bestaat uit drie pijlers, waarin ze de weg wil vrijmaken voor een meer toegankelijk toiletbeleid in Vlaanderen.

Ten eerste pleit Schryvers voor meer openbare toiletten. Tijdens de coronacrisis namen verschillende lokale besturen het initiatief om op bepaalde plaatsen toiletunits te voorzien of om het sanitair in gemeentelijke gebouwen open te stellen omdat de horeca dicht was. “Er wordt niet vaak over gesproken, maar ik kreeg zo wel de bevestiging dat dit voor veel mensen de mogelijkheid creëerde om al of niet bepaalde activiteiten te kunnen doen.” Die toiletten verdwenen echter met de versoepeling van de maatregelen.

“Vlaanderen telt bovendien alsmaar minder openbare wc’s. Voor ouderen die daar soms sneller nood aan hebben en voor mensen met bepaalde gezondheidsproblemen, zoals blaas- en darmaandoeningen of mensen met een stoma, belemmert dat aanzienlijk hun bewegingsvrijheid.” Schryvers wil dat steden en gemeenten in hun beleid opnieuw ruimte maken voor openbare toiletten. Concreet wil ze een sensibiliseringsactie die lokale besturen moet overtuigen om meer in te zetten op openbare toiletten.

Toiletpas

Daarnaast pleit ze voor een uniforme toiletpas die mensen met bepaalde aandoeningen zoals de ziekte van Crohn, MS of mensen die leven met een stoma. Die kunnen al zo’n pas aanvragen via patiëntenverenigingen maar Schryvers wil één herkenbare pas om de communicatie te verbeteren. Met zo’n pas kunnen mensen het sanitair gebruiken van hotels, cafés, restaurants, lokale zelfstandigen, winkelketens en vrije beroepen die aangesloten zijn bij NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen), Comeos, Horeca Vlaanderen en Unizo.

Ten derde wil Schryvers ook nog meer informatiedeling over openbare toiletten. Momenteel is er een databank: www.toevla.be. Maar die zou nog verder aangevuld moeten worden. Zij doet dan ook een oproep naar de 226 overige gemeenten om initiatief te nemen om hun openbare toiletten in kaart te laten brengen door Inter en om deze informatie te laten opnemen in de databank. “Alleen op die manier kunnen lokale besturen echt werk maken van een passend aanbod voor inwoners en bezoekers”, aldus Schryvers.

Er bestaat ook de Nederlandse app Hoge Nood. Deze bevat ook gegevens over toiletten in Vlaanderen, zij het niet op basis van objectief gescreende informatie maar op basis van gegevens die gebruikers zelf doorgeven, met validatie door de eigenaar. De app geeft ook een route tot aan een gekozen toilet. “Voor mensen die onderweg zijn en op zoek zijn naar sanitair, is dat een heel waardevolle tool”, zegt Schryvers, “Het zou daarom goed zijn dat alle Vlaamse gemeenten zich aansluiten bij Hoge Nood. Bovendien kan een samenwerking met Inter heel zinvol zijn om objectieve informatie te kunnen aanvullen en uitwisselen over de toegankelijkheid van het sanitair.”