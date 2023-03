Buitenlandse media lyrisch na “galactische” prestatie van Haaland: uitzonderlijke score in L’Équipe, Britse krant zag tweede Haaland op het veld

Ook in de buitenlandse pers was er voor aandacht voor de vijf doelpunten van Erling Haaland tegen Leipzig. De Noor stuurde de Duitsers eigenhandig naar huis. Daarbovenop rondde de spits de kaap van dertig Champions League-doelpunten. En dat als jongste ooit. De buitenlandse pers was dan ook lyrisch. Een overzicht.

Erling Haaland raast verder door de Champions League. Het Noorse fenomeen besliste eigenhandig de terugwedstrijd tegen RB Leipzig door maar liefst vijf keer raak te treffen. Ook in het buitenland hadden ze veel lof voor de prestatie van de spits.

Beginnen doen we bij onze noorderburen. De Telegraaf zag hoe de Noor na een iets mindere periode weer boven water kwam. “Erling Haaland scoorde de voorbije maanden iets minder frequent voor Manchester City dan aan het begin van het seizoen, maar dinsdag liet hij zich weer ouderwets gelden.”

In Frankrijk waren ze dan weer nog harder indruk van de vijf doelpunten. Het Franse L’Équipe bekroonde de wedstrijd van de Noor met een 10/10. Een score die in heel de geschiedenis nog maar zestien keer werd uitgedeeld. Opvallend eerder dit seizoen kreeg Haaland ook al een tien van de Franse krant (na de 6-3-zege in de derby tegen Manchester United). “Haaland liet zien dat hij uit een ander sterrenstelsel komt’, schreef L’Équipe. “De cyborg Haaland verwoestte alles. Hij bezorgde Josko Gvardiol een ware nachtmerrie.”

Zowel lof uit Engeland als Duitsland

In Duitsland, waar ze vooral oog hadden voor de pandoering van RB Leipzig, zagen ze hoe Erling Haaland zich nog wat meer in de geschiedenisboeken schoot. “Historisch”, kopte het Duitse Bild. “Vijf doelpunten in 35 minuten - een galactische prestatie van Haaland! Alleen Lionel Messi (2012) en Luiz Adriano (2014) hadden eerder vijf doelpunten gescoord in een knock-outwedstrijd, maar bij beiden duurde het veel langer.”

Ook het Duitse Kicker had veel lof voor de ex-spits van Borussia Dortmund. “Erling Haaland is een van de beste spitsen ter wereld en heeft ondanks zijn nog jonge leeftijd van slechts 22 al indrukwekkende cijfers. De Noor blijft records breken. Dat lukte de aanvaller dinsdagavond ook in de memorabele 7-0- zege van ManCity tegen RB Leipzig.”

Manchester City plaatste zich dus zonder al te veel moeite voor de volgende ronde. De Engelse kranten waren dan ook lyrisch over de glansprestatie van Erling Haaland. “Het leek wel alsof er een tweede Erling Haaland op het veld liep”, zagen ze bij The Telegraph. “Nog een Haaland die de rebounds van Haaland kon afwerken, beide kanten van het zestienmetergebied kon bespelen en elke twaalf minuten kon scoren.” Mirror Sport zag dan weer het gemak waarmee hij de doelpunten maakt: “Hij doet het er zo makkelijk uitzien.”

“Hij gaf een masterclass over intimiderende kracht, hard rennen en dodelijk afwerken”, stond er dan weer te lezen bij The Guardian.

Net als L’Équipe gaf ook Manchester Evening News de Noor een tien na zijn vijf doelpunten. “Elke twaalf minuten een doelpunt, waardoor een heel moeilijk spel even heel makkelijk lijkt. Haaland krijgt vanavond een tien.”

Niet meer verrast

Ten slotte was er ook in Spanje de nodige aandacht voor Erling Haaland, die met zijn doelpunten de kaap van de dertig Champions League-goals rondde. “Hij heeft het weer gedaan”, klonk het bij Marca. “En zijn beste deugd is dat niemand verrast is. Haaland is de derde speler in de geschiedenis van de Champions League geworden, die op gelijke hoogte kwam met Messi (ook gecoacht door Guadiola) en Luiz Adriano, die vijf doelpunten maakte in één wedstrijd. De strengheid waarmee Haaland het rivaliserende gebied afstraft, is onmenselijk, waardoor de vorige taak van de rest van het team zo veel mogelijk wordt vereenvoudigd. En dat zie je terug in de cijfers.”