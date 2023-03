Op de Forbes 30 Under 30-lijst prijkt dit jaar Credix, een start-up van drie jonge ondernemers uit Antwerpen. De jeugdvrienden leiden een fintechbedrijf dat investeerders toegang geeft tot groeimarkten zoals Brazilië. Hun team telt na amper anderhalf jaar al 34 werknemers op drie continenten. “Binnen de komende drie jaar willen we naar 1 miljard dollar aan leningen via ons platform.”