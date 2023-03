Hasselt

Er komt dan toch geen vestiging van McDonald’s op de hoek van de Kempische Steenweg en de Walenstraat in Hasselt. De Raad van Vergunningsbetwistingen (RVV) vernietigde de vergunning die de provincie eerder had verleend. De aanvraag is inmiddels ingetrokken. “De veiligheid én gezondheid van onze leerlingen is ons te dierbaar. “