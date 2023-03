In het voetbal worden er geen schoonheidsprijzen verdeeld. Dat beseft men ook bij leider KRC Genk, die nog wel fraai combineert maar tegelijkertijd zijn voorsprong op de naaste achtervolgers ziet slinken. In de zoektocht naar manieren om ook zelf eens lelijk(er) te winnen, leggen we de huidige pijnpunten bloot.