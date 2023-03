Meisje (17) dat op elektrische step werd aangereden, is overleden

Het 17-jarige meisje, dat zaterdag met haar step bij het oversteken van de gewestweg N60 in Ouwegem door een auto werd aangereden, is in het UZ Gent aan haar verwondingen bezweken. Haar vrienden reageren aangeslagen.

De 17-jarige Ikram liep zaterdag levensgevaarlijke verwondingen op na een aanrijding op de N60 met een auto op de gewestweg N60 in de Kruisemse deelgemeente Ouwegem. Het meisje werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het UZ Gent overgebracht. Het meisje werd ernstig gewond aan het hoofd en werd sindsdien in een kunstmatige coma gehouden. In de loop van dinsdag is de tiener overleden. Bij haar vrienden is de verslagenheid groot. “Je zal altijd een speciaal plekje in ons hart hebben. Je was zo geliefd”, klinkt het.

Ikram was gestopt met school en zou aan de slag gaan bij McDonald’s in Eke. In afwachting werkte ze als jobstudent in de Zingemse vestiging. Het fatale ongeval zaterdagmiddag gebeurde op het kruispunt van de gewestweg N60 met Den Bos, op amper een honderdtal meter van haar thuis in Ouwegem. Ze was met haar step op weg naar huis na een bezoek aan een buurtwinkel. Twee wagens die in de richting van Gent reden, wilden op dat kruispunt rechts afslaan. Daardoor kon een derde bestuurder het overstekende meisje niet zien en kwam het tot een aanrijding. De bestuurder, een 70-jarige man uit Sint-Niklaas, legde een negatieve speeksel- en alcoholtest af.

Het parket van Oost-Vlaanderen stelde geen verkeersdeskundige aan omdat er getuigen van het ongeval waren en omdat de omstandigheden van het ongeval vrij duidelijk waren. “Het ongeval is het gevolg van een jammerlijke inschattingsfout”, concludeerde het parket.

De familie is te aangeslagen om te reageren.