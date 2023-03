Britse regering verlengt energiesteun voor gezinnen

© via REUTERS

Een doorsnee gezin in het Verenigd Koninkrijk betaalt daardoor 2.500 pond voor elektriciteit en gas per jaar (omgerekend 2.830 euro). Dat blijft wel dubbel zo hoog als twee jaar geleden.

De maatregel was dit najaar ingevoerd. Net als elders in Europa worstelen veel Britse huishoudens met hoge energiefacturen, een gevolg van recordprijzen voor aardgas en elektriciteit. De ingreep zou normaal eind maart aflopen, maar wordt dus verlengd tot eind juni, zo maakte het Britse ministerie van Financiën bekend. “Hoge energierekeningen zijn een van de grootste zorgen van gezinnen, daarom houden we de energieprijsgarantie op hetzelfde niveau”, aldus de Britse minister van Financiën Jeremy Hunt.

De Britse regering gaat er van uit dat vanaf de zomer de gasprijs gaat dalen. Een verlenging van het prijsplafond moet ook helpen om de Britse inflatie mee in toom te houden.

LEES OOK. Britse regering belooft techsector te helpen na omvallen Silicon Valley Bank