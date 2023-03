Nederlanders trekken naar de stembus: haalt BoerBurgerBeweging slag binnen?

Vandaag/woensdag trekken onze noorderburen naar de stembus voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Ruim dertien miljoen kiesgerechtigden hebben nog tot 21.00 uur vanavond om hun voorkeur uit te brengen. Het blijft afwachten of de rechts-liberale VVD, de partij van premier Mark Rutte, haar hegemonie weet te behouden of zoals verwacht, in de klappen zal delen.

Op een aantal plekken kon al sinds middernacht gestemd worden. De reguliere stemlokalen openden de deuren om 7.30 uur. Na het sluiten van de stemlokalen om 21.00 uur wordt meteen begonnen met het tellen van de stemmen en wordt al een eerste prognose van de uitslag bekendgemaakt.

Bij de verkiezingen wordt bepaald wie een zitje krijgt binnen de twaalf Provinciale Staten, de volksvertegenwoordiging van de provincie. Er zijn 572 Statenzetels te verdelen. Hoeveel zitjes beschikbaar zijn per provincie varieert afhankelijk van het bewonersaantal. De gedeputeerden in het provinciaal college beschikken elk over een eigen portefeuille, vergelijkbaar met de werking van ministers op nationaal vlak of schepenen op gemeentelijk vlak.

Bovendien kiezen de Statenleden op 30 mei de 75 leden van de Eerste Kamer, de Nederlandse Senaat, samen met de kiescolleges op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, de bijzondere gemeenten van Nederland.

Nederland kiest naast de Provinciale Staten ook de besturen van de 21 waterschappen. Het algemeen bestuur van een waterschap waakt onder andere over het beheer van dijken en sluizen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Ook staan de waterschappen in voor de zuivering van afvalwater en dragen ze daarnaast zorg voor de opslag van voldoende water.

Bij de vorige verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2019 haalde Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet, een grote zege binnen. VVD zat de extreemrechtste partij op de hielen, gevolgd door regeringspartner CDA. Ook bij de waterschapsverkiezingen deden VVD en CDA het vorige keer goed, maar beide partijen moesten toch de duimen leggen voor Water Natuurlijk, een ecologische landelijke partij die enkel deelneemt aan de waterschapsverkiezingen.

Klappen voor coalitie

Volgens peilingen zullen de coalitiepartijen nu klappen krijgen. Zo verwachten verschillende experten dat BoerBurgerBeweging, de plattelandspartij onder de hoede van Caroline van der Plas, haar intrede zal doen op het grote politieke toneel. De centrumrechtse BBB zag het licht in 2019 en haalde bij de Tweede Kamer-verkiezingen in 2021 één zetel. Maar nu, te midden van het stikstofdebat dat ook onze noorderburen in de ban houdt, lijkt de partij fors aan terrein te winnen.

Zo ziet het christendemocratische CDA massaal kiezers overlopen naar de boerenpartij van van der Plas. Maar ook het FvD zal in de klappen delen, gezien partijkopstuk Baudet zich de laatste tijd steeds meer op het gebied van het samenzweringsdenken begeeft. Zo schuwen Baudet en onder meer Kamerlid Gideon Van Meijeren bepaalde complottheorieën, zoals die van de Amerikaanse QAnon-beweging, niet.

Gisteren/dinsdag vond het NOS-slotdebat plaats tussen de kopstukken van de grootste partijen. De uitzending trok gemiddeld ruim 1,3 miljoen kijkers. Onder anderen Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Geert Wilders (PVV), Caroline van der Plas (BBB) en Attje Kuiken (PvdA) gingen met elkaar in debat.