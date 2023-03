Zestien gouddelvers dood na verkeersongeluk in Afghanistan

Zeker zestien gouddelvers zijn om het leven gekomen bij een verkeersongeval in het noorden van Afghanistan. Zeven anderen raakten hierbij gewond, zo maakten lokale bestuurders bekend op woensdag.

Het ongeval vond plaats in het Chah Ab-district in de provincie Takhar, aldus politiewoordvoerder Abdul Mobin Safi. De slachtoffers waren onderweg naar hun werk en zaten in een pick-up. Volgens Zabihullah Ansari, het hoofd van het Informatie- en Cultuurdepartement van de provincie, raakte de wagen van de weg af door roekeloos rijgedrag van de chauffeur.

Verschillende gewonden verkeren in levensgevaar.