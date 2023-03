Yannick Euvrard is niet langer videoanalist bij Rode Duivels maar blijft wel belangrijke rol vervullen bij KBVB: “Ik maakte unieke ervaringen mee”

Naast werknemer van de KBVB is Yannick Euvrard zelf ook nog voetballer bij eersteprovincialer Racing Waregem (rechtsboven) en probeert hij zijn broer Vincent (rechtsonder) , die met RWDM op weg is naar het hoogste niveau, op de voet te volgen. — © blg, vdb

2022 was een zwaar jaar voor Yannick Euvrard (37). Er was de combinatie van zijn job van data analytics lead bij de KBVB met zijn gezin als vader van twee dochtertjes en zijn nadagen als voetballer bij eersteprovincialer Racing Waregem. Als lid van de technische staf reisde hij met de Rode Duivels mee naar het WK in Qatar, maar er was ook het overlijden in september van zijn mama na een slepende ziekte.

Yannick Euvrard is afkomstig van Oostduinkerke, waar zijn vader nog altijd woont. Zelf kochten hij en zijn vrouw een huis in Waregem. “Om een frisse neus te halen en wat uit te waaien, maar natuurlijk ook om papa te bezoeken, kom ik nog vaak in Oostduinkerke. Papa heeft de dood van mama een plaats proberen te geven en volgt mijn broer en ik nog op de voet, net als vroeger.”

Die broer, Vincent Euvrard, staat momenteel als coach van RWDM aan de leiding in de Challenger Pro League en hoopt binnenkort te promoveren naar de Jupiler Pro League.Vincent woont nog steeds in Zolder, maar we ondersteunen mekaar zo veel mogelijk.”

Sinds begin deze maand werd het wat minder druk, want Yannick Euvrard is niet langer videoanalist van de Rode Duivels. Hij blijft wel in dienst bij de KBVB als data analytics lead, wat zijn hoofdjob was en in de toekomst voor 100 procent zal blijven. “Dat was ook het vraagstuk. Men vond dat ik veel tijd verloor door mijn verplichtingen als videoanalist en zag mij liever voltijds in mijn job. Er is nu een keuze gemaakt en ik zal niet langer op het basecamp komen.”

Dylan Vanhaeren, werkzaam bij Cercle Brugge en voetballer bij SV Oostkamp, komt in de plaats. “Officieel wordt Dylan de vervanger van Steve Campo, die Roberto Martinez vergezelde naar Portugal. Voor mijn rol zijn ze nog op zoek naar iemand. Umberto Tedesco, de broer van de nieuwe bondscoach, komt er ook bij.”

Euvrard blikt globaal tevreden terug op zijn job bij de Rode Duivels. “Ik maakte een EK en een WK mee. Unieke ervaringen, ook al zijn ze sportief niet altijd verlopen zoals we hadden gewild. Maar ik heb kunnen werken in een ervaren staf en met een topteam. We nemen dit zeker mee naar de toekomst. Roberto Martinez heb ik ervaren als een goede collega en baas. We waren geen vrienden, maar er was wel wederzijds respect.”

Kennis en ervaring

Of hij later nog een functie zal bekleden in het ‘echte’ voetbal, weet Euvrard momenteel niet. “Ik heb een A-diploma en kan in de toekomst misschien een rol spelen in de scouting en de rekrutering. Ik denk wel dat clubs mijn kennis en ervaring kunnen gebruiken, maar we zien wel wat er op dat vlak nog op mijn pad komt. Ik blijf tot nader order bij de federatie, waar we met mijn dienst bezig zijn met de ontwikkeling van een systeem waarbij we tot één globaal overzicht van een speler kunnen komen. Dat gaat van scoutingrapporten over data uit wedstrijden, met de bedoeling om de coaches te informeren over wat een bepaalde speler op clubniveau presteert. Daar gaat vanaf nu al mijn aandacht naar uit. Die projecten lagen de afgelopen jaren soms tien dagen of langer stil omdat ik op het basecamp actief was, maar nu zal dat dus niet meer zo zijn.”