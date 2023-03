Zijn vleesvervangers nu duurzamer of niet? “Iedereen kan een studie kiezen die best past in zijn eigen verhaal”

Het eten van vleesvervangers wordt niet enkel gepromoot omdat er geen dier voor moet sterven, maar ook omdat het duurzamer zou zijn. Maar klopt dat wel? Ziet de planeet er fors anders uit als we morgen allemaal vleesvervangers eten in de plaats van vlees? We vroegen het zowel aan voedings-biotechnoloog Frédéric Leroy (VUB) die ook voorzitter is van de Belgian Association for Meat Science and Technology (BAMST) als aan ProVeg vzw, het vroegere EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief).