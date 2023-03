Intimi schetsen het portret van de legendarische Humo-hoofdredacteur Guy Mortier (80): “Zijn streven naar perfectie is sterker dan hemzelf”

In 1961 werd hij journalist bij een blad waar hij de volgende decennia de plak zou zwaaien. Straks wordt-ie tachtig en zit hij vanachter zijn iPad nog altijd Humo-covers te controleren. Guy Mortier overspant ruim zestig jaar in de media, al die tijd geniaal met taal en schijnbaar zonder vijanden. Wie is die unieke man achter bromstem en bril? “Zijn streven naar perfectie is sterker dan hemzelf.”