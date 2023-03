Zuid-Korea en Samsung gaan “grootste chipfabriek ter wereld” bouwen, maar dat baart zorgen

“We zullen ’s werelds grootste hightech halfgeleiderfabriek bouwen in de metropoolregio van Seoel”, zegt Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol. “We zullen de fabriek verbinden met de al bestaande geheugenchipfabrieken, waardoor het de grootste ter wereld wordt.” De Zuid-Koreaanse overheid meldt aan CNN dat de fabriek in de provincie Gyeonggi komt, die deel uitmaakt van de metropoolregio Seoel.

Investering Samsung

De president meldt dat dit gebaseerd is op een “grootschalige privé-investering van bijna 300 biljard Zuid-Koreaanse won”. Dit wordt verspreid over twintig jaar betaald. Elektronicabedrijf Samsung bevestigde woensdag dat het de investeerder is. In mei 2022 kondigde Samsung al aan dat het 327 miljard euro ging investeren in kernzaken als chips. Het is niet duidelijk of deze investering deel is van de nieuwe chipfabriek of er los van staat.

Naast telefoons en televisies heeft Samsung zich door het wereldwijde chiptekort de afgelopen jaren gepositioneerd als chipleverancier. Nu is het een grote inkomstenbron. Het elektronicabedrijf zegt dat het doorgaat met chips als focusgebied. Samsung concurreert nu met grote bedrijven Intel en TSMC.

De meeste chips worden gemaakt in Zuid-Korea en Taiwan. De concurrentie tussen de landen is groot. De chipmarkt van Taiwan is nu groter en dominanter en daar wil Zuid-Korea absoluut verandering in brengen.

Zorgen over toegang tot chips

Wereldwijd bestaan er zorgen dat zo veel chips maar op twee plaatsen worden gemaakt, omdat Zuid-Korea en Taiwan worden bedreigd door respectievelijk Noord-Korea en China. De afgelopen jaren maken grote economieën zich nog meer zorgen of ze toegang tot chips kunnen blijven houden door de politieke en economische spanningen tussen de VS en China. Landen als de VS en bedrijven als Apple hebben chipfabrikanten daarom gevraagd om de productie te lokaliseren.