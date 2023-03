Afvalmaatschappij veroordeeld voor zelfdoding van vuilnisman: “Net Brussel bleef doof voor klachten”

Ex-vuilnisman Said Tariki getuigde in deze krant over de pesterijen van de veroordeelde ploegbaas. — © Belga, Dumoulin

De afvalmaatschappij Net Brussel en één van haar ploegbazen zijn veroordeeld voor de dood van een vuilnisophaler. Dat vuilnisman Didier Fournier in 2016 uit het leven stapte, is volgens de rechtbank het resultaat van onophoudelijke pesterijen door de ploegbaas. Net Brussel moet een boete betalen van 36.000 euro, de ploegbaas zelf kreeg opschorting van straf.

Didier Fournier stapte in 2016 uit het leven. Volgens zijn nabestaanden zijn de jarenlange pesterijen op het werk de oorzaak geweest van zijn zelfdoding. De man zou, net als verschillende van zijn collega’s, gedurende lange tijd het slachtoffer zijn geweest van pesterijen door zijn ploegbaas.

Volgens het arbeidsauditoraat was werkgever Net Brussel op de hoogte van het gedrag van de leidinggevende ambtenaar, maar werd er nooit ingegrepen. “Beiden zijn daarom schuldig aan onopzettelijke doodslag”, sprak de arbeidsauditeur op het proces voor de correctionele rechtbank. “Het pestgedrag, het psychologische geweld en het schuldig verzuim van de beklaagden hebben geleid tot de dood van het slachtoffer.”

Echtscheiding

De afvalmaatschappij én de ploegbaas vroegen de vrijspraak. Volgens hun advocaten lagen de problemen van de man in zijn privéleven. Ze wezen naar een echtscheiding uit 2011, en naar drankmisbruik.

Maar de advocaten van de familie van Fournier wezen op klachten en petities tegen de ploegbaas, zelfs bij de politie. Said Tariki, een collega van Fournier, getuigde in deze krant over het gedrag van de ploegbaas: “Hij liet ons op bevel zijn uitwerpselen in de toiletten opkuisen. Of hij goot plots koffie door de kantine en eiste dat we harder zouden kuisen.”

De rechter volgde de arbeidsauditeur: “Net Brussel bleef doof voor de klachten van werknemers”, klonk het in het vonnis. “Daarenboven werd de ploegbaas niet aangesproken op zijn gedrag, maar werd hij zelfs aangemoedigd door de zelfgenoegzaamheid van Net Brussel.”

De openbaar aanklager had zes maanden cel geëist voor de ploegbaas, maar de rechter vond dat een schuldig verklaring zonder straf volstond. Voor Net Brussel was een boete van 50.000 euro gevraagd. Dat werd 36.000 euro.