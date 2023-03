Moordende tienermeisjes zijn uitzonderlijk, maar ook in ons land pleegden jongen (12) en meisje (17) vreselijke feiten

Zelfs de meest geharde Duitse speurders zijn in shock door de moord op de 12-jarige Luise. Twee meisjes van 12 en 13 jaar hebben bekend dat ze haar afgelopen weekend hebben doodgestoken omdat ze hen zou hebben uitgelachen. Volgens gerechtspsychiaters komt het gelukkig maar zelden voor dat minderjarigen zulke gruwelijke feiten plegen. De daders kunnen gezien hun leeftijd niet gestraft wordt. “Maar er is therapeutisch wel veel werk aan.”

De 12-jarige Luise uit Freudenberg, een dorpje zo’n 80 kilometer ten oosten van Keulen, werd zondag dood teruggevonden in een bos nadat ze de avond voordien niet was thuisgekomen. Twee meisjes van 12 en 13 jaar hebben intussen bekend dat ze haar meerdere messteken gaven en haar voor dood achterlieten.

Beide verdachten zitten momenteel op een onbekend adres omdat de politie bang is voor wraakacties.

LEES OOK. Duitsland in shock nadat meisjes van 12 en 13 moord op Luise (12) bekennen, maar daders zijn te jong om strafrechtelijk vervolgd te worden

“Vreselijke zaak. Gelukkig komt het maar uitzonderlijk voor. Maar het gebeurt. Ook bij ons zijn gevallen bekend. Als is 12 en 13 jaar natuurlijk wel erg jong”, zegt gerechtspsychiater Rudi Verelst.

Een van de daders bij de dood van Priscilla Sergeant uit Huizingen (Vlaams-Brabant) was ook maar 12 jaar op het moment van de feiten. De 14-jarige Priscilla werd op 20 juli 2012 dood aangetroffen in een veld in Dworp. Ze werd de avond voordien door een buurman en twee buurjongens urenlang op gruwelijke wijze gepest en vernederd en liet daarbij het leven. Daarna bevredigde de 12-jarige zich zelfs op haar lichaam. “Om stoer te doen”, klonk het.

Op het moment van de feiten was hij 12 jaar en had hij nood aan structuur, maar die kreeg hij thuis niet. Hij werd geplaatst.

Priscilla Sergeant — © Belga

Heropvoeding

Veel meer zal men ook met de twee moordende meisjes in Duitsland niet kunnen doen. Ze zijn te jong om uit handen te worden gegeven. Ze vallen onder de Jugendgerichtsgesetz, de jeugdrechtbankwet zeg maar. Maar die kan enkel optreden en sancties geven aan jongeren tussen de 14 en de 17 jaar. De twee jonge daders vallen dus onder de minimumleeftijdsgrens en kunnen bijgevolg ook niet strafrechtelijk vervolgd worden. Ze kunnen enkel, net zoals de 12-jarige in de zaak Priscilla, geplaatst worden om ‘heropgevoed’ te worden.

Bij ons kan een jeugdrechter een minderjarige pleger van ernstige feiten vanaf 16 jaar uit handen geven, zodat hij of zij voor een correctionele rechtbank of zelfs voor assisen moet verschijnen.

Dat was het geval voor twee van de drie minderjarige daders van de moord op David Polfliet. Die werd in 2021 naar een park in Beveren gelokt via Grindr, een datingapp voor homo- en biseksuele mannen. Later werd het lichaam van Polfliet daar zwaar toegetakeld teruggevonden. Ze wilden hem een lesje leren, klonk het.

Maar het gebeurt ook niet altijd, hoe zwaar de feiten ook zijn. Eind vorig jaar werd in Berchem Steven B. (16) doodgestoken. De feiten speelden zich af in het milieu van de drillrappers. Een 18-jarige verdachte werd aangehouden. Zijn kompanen van amper 16 jaar werden opgesloten in een gesloten jeugdinstelling.

LEES OOK. Verdachten van drillrapmoord tonen hoe ze slachtoffer Steven (16) achtervolgden met mes, vlak voor ze hem dood staken

Slachtoffer Steven B.

Schedel ingeslagen

Misschien nog een van de meest schokkende feiten met minderjarigen in ons land, gelukkig met goede afloop, dateert al van 2010. Een 17-jarig meisje uit Rotselaar sloeg haar 11-jarig zusje toen de schedel in. Het meisje herstelde gelukkig. Nadien werd de rust in het gezin hersteld.

“Hoe jong die daders ook zijn, toch is het een leeftijd waarop je schuldbesef moet hebben en het verschil moet kunnen maken tussen goed en kwaad. Het komt er vooral op aan om nadien uit te zoeken waarom ze het gedaan hebben. Wat de achtergronden zijn. Want je steekt niet iemand dood omdat hij of zij je heeft uitgelachen”, zegt gerechtspsychiater Rudi Verelst.

Duitsland werd vorig jaar overigens met een deels gelijkaardige moord geconfronteerd als nu, toen op de 15-jarige Anastasia uit Salzgitter (Nedersaksen). De daders waren amper 13 en 14 jaar oud.

Verlaten spoorweg

Maar een van de bekendste en meest gruwelijke moorden op kinderen is nog altijd die op James Bulger in 1993 in Liverpool. Twee jongens van amper 10 jaar ontvoerden de 2-jarige James uit het warenhuis waar hij met mijn mama boodschappen deed. Ze namen hem mee naar een verlaten spoorweg waar ze de peuter folterden en nadien hebben vermoord.

LEES OOK. Het slachtoffer was twee jaar, de daders amper tien: dertig jaar geleden joeg moord op Britse peuter schokgolf door hele wereld

(Lees verder onder de foto)

James Bulger (l) en zijn twee jonge moordenaars. Hun identiteit werd in Groot-Brittannië niet beschermd, ook al waren ze amper tien — © ap

Drama’s voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Maar ook voor de jeugdige daders. Ofwel herpakken ze zich, ofwel krijgen ze hun leven nadien nooit meer op de rails en bouwen ze een crimineel palmares op. Zoals de moordenaars van James Bulger.

“Aan zulke jonge daders is er alleszins veel therapeutisch werk om na te gaan waarom ze die feiten hebben gepleegd, maar ook wat hun achtergronden zijn. Veel hangt daar van af of ze zich nadien kunnen herpakken of niet. Maar je draagt het sowieso voor de rest van je leven mee”, zegt Verelst