Vorige maand nog een tekort van bijna 33 miljard: waarom Vivaldi de slechtste begroting van Europa vanaf donderdag moet proberen op te lappen

De pensioenen en de fiscale hervorming zijn voer voor na de paasvakantie, maar tegen eind deze maand moet de federale regering niet alleen een deal met Engie op zak hebben, maar ook de begrotingscontrole hebben afgerond. Met de slechtste begroting van heel Europa op het palmares begint premier Alexander De Croo (Open VLD) maar beter te werken aan een kleiner tekort. Of daar bij andere partijen veel animo voor is, is nog maar de vraag.