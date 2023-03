Drie jaar geleden scheen de zon, bakten we bananenbrood en sommeerden we onze postbode krom aan puzzels, cocktailglazen en homewear. De allereerste lockdown: een lente om nooit te vergeten. In slechte, maar ook in goede zin. Is het gênant dat ik een drupje nostalgisch ben naar mijn croque-monsieur-machine van 2020? Op therapie bij experts en lotgenoten. “Ik noem nostalgie de EHBO-emotie.”